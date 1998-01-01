تيار الاصلاح الديمقراطي ينعى القيادي عماد العلمي

غزة / سما /

نعى تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الثلاثاء، المناضا عماد العلمي "ابو همام"، القيادي في حركة حماس والذي وافته المنية بعد اصابته برصاصة مباشرة بالرأس قبل اسبوعين من الشهر الجاري.

وقال تيار الاصلاح الديمقرايطي في حركة فتح في بيان له" ودّعت فلسطين اليوم ابناً باراً من أبنائها وقائداً من قادتها، سجل بأحرفٍ من نور مسيرة نضالية حافلة بالتضحية والفداء.

وقال التيار في بيانه " ان المناضل عماد العلمي "أبو همام"، القيادي في حركة حماس، الذي أمضى حياته أسيراً ومبعداً ومناضلاً، وترك إرثاً وطنياً قوامه التمسك بالثوابت، والدفاع عن المقدسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية.