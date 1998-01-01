جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تيار الاصلاح الديمقراطي ينعى القيادي عماد العلمي

الثلاثاء 30 يناير 2018 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار الاصلاح الديمقراطي ينعى القيادي عماد العلمي



غزة / سما /

 نعى تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الثلاثاء، المناضا عماد العلمي "ابو همام"، القيادي في حركة حماس والذي وافته المنية بعد اصابته برصاصة مباشرة بالرأس قبل اسبوعين من الشهر الجاري.

وقال تيار الاصلاح الديمقرايطي في حركة فتح في بيان له" ودّعت فلسطين اليوم ابناً باراً من أبنائها وقائداً من قادتها، سجل بأحرفٍ من نور مسيرة نضالية حافلة بالتضحية والفداء.

وقال التيار في بيانه " ان المناضل عماد العلمي "أبو همام"، القيادي في حركة حماس، الذي أمضى حياته أسيراً ومبعداً ومناضلاً، وترك إرثاً وطنياً قوامه التمسك بالثوابت، والدفاع عن المقدسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

أخبار ذات صلة

عماد العلمي - ارشيف

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

عماد العلمي

اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي

مجلس الوزراء ارشيف

مجلس الوزاء ينعى شهداء نفق خانيونس جنوب قطاع غزة

الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادنوف ا

الامم المتحدة: يجب توزيع عبء الاصلاح المالي بشكل عادل بين غزة والضفة وليس القطاع وحده

محمود الزهار

﻿الزهار: اتهامي بإنشاء تيار جديد داخل حماس فبركات ونقوم بعملية تقييم لتحسين البناء

محمد دحلان

"تيار دحلان" بصدد عقد مؤتمر الشهر المقبل دون تحديد مكانه

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صور..أهالي غزة يزرعون اراضيهم في المنطقة العازلة لاول مرة منذ 11 عاماً

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

الاتصالات الفلسطينية