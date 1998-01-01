جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الأخلاقيات بالكنيست تحرم حزان من حضور جلسات الكنيست لستة أشهر

الثلاثاء 30 يناير 2018 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الأخلاقيات بالكنيست تحرم حزان من حضور جلسات الكنيست لستة أشهر



القدس المحتلة / سما /

 قررت ما تسمى لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حرمان عضو الكنيست عن حزب الليكود المتطرف أورن حزان من حضور الجلسات العامة للكنيست لمدة ستة أشهر مقبلة.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن اللجنة نظرت في الأسابيع الأخيرة في عدة شكاوى ضد حزان خاصةً بعد دخوله في مواجهات حادة مع أعضاء من الكنيست بينهم حنين زعبي وجمال زحالقة من القائمة العربية المشتركة بعد خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في الكنيست مؤخرا، وكذلك مع ميخال بيران من حزب العمل والتي وصفته بعد جدال معه بأنه "قواد وأنها تخجل من وجوده في الكنيست".

وقررت اللجنة طرد ميخال بيران وستاف شافير من المعسكر الصهيوني من جلسات الكنيست لمدة أسبوع بسبب مواجهات حادة سابقة مع حزان.

#حزان #كنيست #طرد

أخبار ذات صلة

الاونروا: بدل ايجار عن 3 شهور لستة الاف عائلة مدمرة بيوتها في قطاع غزة

حماس - ارشيفية

حماس: المال العربي المقدم للسلطة تحرم منه غزة ويوظفه عباس لخنقها وابتزاز أهلها

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

دحلان - ارشيف

دحلان: تهجم "حزان" على أمهاتنا هو اعتداء جديد على "مقدس فلسطيني"

الجهاد الإسلامي تُقرر حضور اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت

وزير الخارجية التركي و المالكي

وزير الخارجية التركي يسافر مع المالكي الى نيويورك لحشد الدعم و حضور التصويت

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صور..أهالي غزة يزرعون اراضيهم في المنطقة العازلة لاول مرة منذ 11 عاماً

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

الاتصالات الفلسطينية