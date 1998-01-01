لجنة الأخلاقيات بالكنيست تحرم حزان من حضور جلسات الكنيست لستة أشهر

القدس المحتلة / سما /

قررت ما تسمى لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حرمان عضو الكنيست عن حزب الليكود المتطرف أورن حزان من حضور الجلسات العامة للكنيست لمدة ستة أشهر مقبلة.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن اللجنة نظرت في الأسابيع الأخيرة في عدة شكاوى ضد حزان خاصةً بعد دخوله في مواجهات حادة مع أعضاء من الكنيست بينهم حنين زعبي وجمال زحالقة من القائمة العربية المشتركة بعد خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في الكنيست مؤخرا، وكذلك مع ميخال بيران من حزب العمل والتي وصفته بعد جدال معه بأنه "قواد وأنها تخجل من وجوده في الكنيست".

وقررت اللجنة طرد ميخال بيران وستاف شافير من المعسكر الصهيوني من جلسات الكنيست لمدة أسبوع بسبب مواجهات حادة سابقة مع حزان.