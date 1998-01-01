جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طرد وفد رسمي أمريكي من الغرفة التجارية في بيت لحم والخارجية الأمريكية ترد

الثلاثاء 30 يناير 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرد وفد رسمي أمريكي من الغرفة التجارية في بيت لحم والخارجية الأمريكية ترد



رام الله / سما /

 قام مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، بمنع وفد امريكي من دخول غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.

وقام النشطاء باقتحام مقر الغرفة التجارية واحد القاعات التي عقدت فيها ورشة عمل لمجموعة من المسؤولين الامريكيين في القنصلية الامريكية وقاموا باخراجهم من الغرفة.

كما ورفع النشطاء لافتات رفضاً لقرارات الادارة الأمريكية الأخيرة حول القدس والانروا، وقاموا باغلاق مكتب الغرفة.

واعتبروا ذلك مخالفة للقرار الوطني الذي دعا الى عدم استقبال الوفود الامريكية احتجاجاً على اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال.

فيما استنكرت الخارجية الأمريكية منع وفداً أمريكياً من دخول غرفة التجارة والصناعة ببيت لحم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية  الامريكية في بيان مقتضب "لقد تم تعطيل برنامج في بيت لحم اليوم نظمته القنصلية الأمريكية العامة في القدس من قبل متظاهرين. وكان هذا البرنامج هو جزء من المساهمة الامريكية طويلة المدى لخلق فرص اقتصادية للفلسطينيين. ورغم أن أحدا لم يصب بأذى، فإن الهدف الواضح كان التخويف. ان الولايات المتحدة تعارض بشدة استخدام العنف والتخويف للتعبير عن آراء سياسية".

#طرد #وفد رسمي أمريكي #بيت لحم

أخبار ذات صلة

غرينبلات - ارشيف

"غرينبلات" يتهم السلطة بدعم الارهاب والخارجية تعتبره مستوطنا متطرفا يصدر احكاما مسبقة

الشعبية تعلن بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية

خليل الحية

أول تاكيد رسمي.. الحية: مبادرة القسام مطروحة على طاولة البحث لدى حماس

قبول عضوية فلسطين في الانتربول

انتصار جديد .. منظمة الانتربول تعلن ضم فلسطين للمنظمة بشكل رسمي

أبو مرزوق

أبو مرزوق: حماس قدّمت الإجابات على أسئلة فتح وننتظر الرد عليها بشكل رسمي

فدوى ومروان البرغوثي - ارشيف

فدوى البرغوثي:تقصير رسمي واضح بالتعامل مع قضية الأسرى والفعاليات ستتواصل

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صور..أهالي غزة يزرعون اراضيهم في المنطقة العازلة لاول مرة منذ 11 عاماً

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

الاتصالات الفلسطينية