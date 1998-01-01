جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بشكل فوري .. وزير الصحّة يقرر اعادة 550 من الموظفين القدامى في غزة

الثلاثاء 30 يناير 2018 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشكل فوري .. وزير الصحّة يقرر اعادة 550 من الموظفين القدامى في غزة



غزة / سما /

قرر الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطيني اليوم الثلاثاء، اعادة 550 من الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم في قطاع غزة بشكل فوري.

في سياق اخر جدد وزير الصحة دعم ومساندة مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك عقب اجتماعه مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية عرفات الهدمي، ووفد إداري وطبي من الجمعية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وشدد على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإيلاء مشافي العاصمة الأولوية القصوى.

وجدد وزير الصحة التأكيد على إيلاء مشافي القدس الأهمية والأولوية في تحويل المرضى لتلقي العلاج. وقال: "كانت مشافي العاصمة ولا تزال أولوية لنا، ونحن نعتبرها من شبكة المستشفيات الحكومية".

#غزة #عمل #وزير الصحّة

أخبار ذات صلة

ترامب - ارشيف

ترامب يقرر اعادة النظر في تمويل السلطة الفلسطينية

صيدم- ارشيف

وزير التربية يقرر إعادة 500 معلماً إلى عملهم في غزة

وزير التربية والتعليم- غزة

وزير التربية والتعليم يقرر إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة

معبر رفح - ارشيف

مصادر لـ"سما" : وزير المخابرات المصري يأمر بالاسراع في وتيرة اعادة بناء معبر رفح

الاحمد ابو مرزوق- ارشيف

الأحمد: المصالحة تسير بشكل جيد والعمل على معبر رفح سيكًون بشكل يومي ومنتظم

عباس يحذر من تفاقم أوضاع الأسرى ويدعو لتدخل دولي فوري

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صور..أهالي غزة يزرعون اراضيهم في المنطقة العازلة لاول مرة منذ 11 عاماً

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

الاتصالات الفلسطينية