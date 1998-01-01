بشكل فوري .. وزير الصحّة يقرر اعادة 550 من الموظفين القدامى في غزة

غزة / سما /

قرر الدكتور جواد عواد وزير الصحة الفلسطيني اليوم الثلاثاء، اعادة 550 من الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم في قطاع غزة بشكل فوري.

في سياق اخر جدد وزير الصحة دعم ومساندة مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك عقب اجتماعه مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية عرفات الهدمي، ووفد إداري وطبي من الجمعية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء.

وشدد على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإيلاء مشافي العاصمة الأولوية القصوى.

وجدد وزير الصحة التأكيد على إيلاء مشافي القدس الأهمية والأولوية في تحويل المرضى لتلقي العلاج. وقال: "كانت مشافي العاصمة ولا تزال أولوية لنا، ونحن نعتبرها من شبكة المستشفيات الحكومية".