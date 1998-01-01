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الضابطة الجمركية تتلف 5 طن طحين غير صالح للاستهلاك في طولكرم

الثلاثاء 30 يناير 2018 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الصحة والاقتصاد الوطني اليوم في محافظة طولكرم 5 طن طحين غير صالح للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة استخباراتية تفيد بوجود الكمية داخل احدى المخازن بالمحافظة حيث تم تحريك دورية مشتركة للمكان المقصود برفقة كل من مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني وضبط الكمية وبالمعاينة والتحري والتدقيق والفحص تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك الادمي بسبب الرطوبة وتعرضها لمياه الامطار حيث اقرت اللجنة اتلاف الكمية واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة 

#الضابطة الجمركية

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