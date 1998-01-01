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لجذب الاستثمارات لغزة

وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

الثلاثاء 30 يناير 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل



القدس المحتلة / سما /

اعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي انه سيشارك الأربعاء في مؤتمر هام في بروكسل مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، ويحدث هذا لأول مرة منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية "كان" ان هذا المؤتمر سينعقد بمبادرة من النرويج والاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات الى قطاع غزة.

ورحب هنغبي خلال حديثة مع الإذاعة الإسرائيلية "كان" بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في الأردن، مؤكدا على أهمية طي صفحة الازمة مع الأردن "واحتوائها لانها اندلعت بعيدا عن سياسة البلدين" .

وعلى صعيد متصل، أفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء الاثنين بأن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحالون سيجتمع مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله الاسبوع القادم بالرغم من المقاطعة التي أعلنها الفلسطينيون للولايات المتحدة، وتجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد اعلان ترامب. وقالت القناة الثانية ان رامي الحمد الله هو من طلب الاجتماع مع وزير المالية الإسرائيلي.

#اجتماع #فلسطينيين #اسرائيليين #بروكسل

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