نتنياهو يفتتح طريقاً استيطانياً جديداً بالضفة الغربية

غزة / سما /

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، طريقاً التفافياً استيطانياً جديداً بالقرب من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأطلق اسم طريق "النبي الياس" على الطريق الجديد، في شارع 55 الاستيطاني قرب كارني شمرون والمستوطنات القريبة، حيث يربطها مع مدن كفار سابا وهرتسيليا وغيرها.

وشارك في الافتتاح وزير النقل يسرائيل كاتس، الذي يعتبر هذا الخط جزءاً من خطته الاستراتيجية التي يعمل للترويج لها، بإضافة طرق التفافية في الضفة الغربية لصالح المستوطنين، لربط المستوطنات بمدن إسرائيلية مركزية.

وقال كاتس إن الخطة ستعطي دفعة قوية لتنمية المستوطنات بالضفة والقدس، على غرار تطوير البنية التحتية في الجليل والنقب.

من جانبه قال نتنياهو خلال كلمة له: "هذا الطريق الالتفافي هو جزء من نظام الطرق الالتفافية التي نبنيها وسنبنيها في جميع أنحاء يهودا والسامرة خدمة لمواطني أرض إسرائيل هنا وفي كل مكان".