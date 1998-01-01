صحة غزة تعلن عن اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية لاطالة أمد خدماتها

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها إجراءات تقشفية قاسية لإطالة أمد عدد من خدماتها الصحية الحساسة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في تصريح مقتضب، إن لجنة إدارة الأزمة في الوزارة قررت اتخاذ إجراءات تقشفية في ظل الاستنزاف المستمر في الوقود المتبقي للمرافق الصحية بغزة.

وبين أن أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها المرافق الصحية بغزة وضعت الوزارة أمام خيارات مؤلمة.

وأُعلن أمس عن توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون، جراء نفاذ الوقود وسط توقعات بتوقفها في مستشفيات أخرى خلال الساعات المقبلة.