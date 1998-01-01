بلدية بيتونيا تبحث دعم العديد من المشاريع

بيتونيا / سما /

بحث رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة مع مدير مؤسسة تيكا التركية بولنت كوركماز سبل تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع في عدة مجالات اقتصادية وثقافية وقطاعات الشباب المرأة والصحة.

وأكد دولة ان هناك اتفاقيات شراكة تنص على التعاون ما بين البلدية وبلديات تركية في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والانسانية ومشاريع البنى التحتية وغيرها من مجالات.

وقال إن اللقاء يأتي انطلاقاً من الأهمية المتزايدة للتعاون ما بين البلدين ضمن العلاقات الوطيدة التي تربطهما منذ أزل التاريخ، مشددا على أهمية تعزيز التعاون وخلق جسور التواصل مع دول العالم.

واطلع دولة مدير مؤسسة تيكا على العقبات الاسرائيلية التي تحول دون تنفيذ البلدية لعدة مشاريع حيوية في المدينة لاسيما مشروع الصرف الصحي، مشيراً الى أن البلدية تسعى بكل طاقاتها لتنفيذ مشاريع حيوية، اضافة الى المشاريع التي تخدم قطاعي الشباب والمرأة في المدينة.

واوضح أن بلدية بيتونيا تتطلع لمزيد من الدعم في المشاريع والاستثمار في المدينة التي تحتاج الى الكثير من الاهتمام.

واشار دولة الى أن ان البلدية تتميز بطابعها الاجتماعي وليس فقط تقديم الخدمات للمواطنين.

واعرب مدير مؤسسة تيكا بولنت كوركماز عن امله بان تكون هناك بصمة تركية واضحة في مجال التنمية في مدينة بيتونيا، مشيرا الى اهمية العمل بشكل مشترك للوصول لكافة الشرائح وكافة المواطنين من مختلف المدن الفلسطينية.