سلوفينيا تبلغ السفير الإسرائيلي قرارها الاعتراف بـ"دولة فلسطين"

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية العاشرة ان وزير خارجية سلوفينيا، كارل ارزويك، ابلغ السفير الإسرائيلي، ايال سيلاع، خلال اجتماعه معه امس بأنه من المتوقع ان تعترف بلاده سلوفينيا قريبا بـ"دولة فلسطين".

واستعرض الوزير السلوفيني امام السفير الاسرائيلي عملية الاعتراف التي من المتوقع ان يصادق عليها البرلمان السلوفيني بأغلبية ساحقة، وهو يأتي نتيجة لتأييد الأحزاب الائتلافية الرئيسية للاعتراف.

وفي فترة سابقة من هذا الشهر قررت حكومة سلوفينيا دعم الاعتراف بـ"دولة فلسطين" ومررت قرارها الى البرلمان المخول بحسم الموضوع.

ومن المتوقع ان تعقد غدا الأربعاء لجنة الخارجية والامن في البرلمان السلوفيني للتصويت على قرار الاعتراف. وفي حال اقراره باللجنة فان البرلمان سيصوت عليه في شهر شباط/فبراير.

ويشار الى ان رئيس سلوفينيا بوروت باهور اصدر بيانا استثنائيا الجمعة الماضية ضد النية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي. وعبر فاهور عن تاييده للاعتراف بفلسطين لكن يجب ان يكون ذلك في الوقت المناسب وسياق يفضي الى عملية السلام. وأوضح :" هذه الفترة غير مناسبة، خطوات أحادية الجانب لن تحسن الوضع ومن الممكن ان تعمق عدم الثقة بين الجانبين".