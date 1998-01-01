مسيرة جماهيرية في طوباس دعما لأهلنا في الداخل

طوباس / سما /

شارك المئات من أهالي محافظة طوباس، ومسؤولون، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، اليوم الثلاثاء، في مسيرة جماهيرية، دعما لأهلنا في الداخل، ورفضا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها فصائل العمل الوطني في المدينة، احياء لليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، وللتنديد بإعلان ترمب.

وقال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، "هذه المسيرة دعما لأهلنا داخل أراضي 48 ضد قرارات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة ضدهم، وتنديدا بإعلان ترمب".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب باسل منصور، "نؤكد للكل أننا مع أهلنا في الداخل ضد اجراءات الاحتلال ضدهم، التي تهدف إلى تطبيعهم، ونفي وطنتيهم".