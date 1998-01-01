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بدعم من اتحاد الأطباء العرب "روّاد" تنفذ مشروع كسوة الشتاء

الثلاثاء 30 يناير 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية مشروع كسوة الشتاء للأسر المستورة في غزة، وذلك بدعم كريم من اتحاد الأطباء العرب – مكتب فلسطين، حيث استفاد من المشروع المئات من الأسر الفلسطينية المعوزة في مختلف المناطق المهمشة والحدودية في غزة.

ومن جهته أوضح مدير الجمعية م. محمد أبو سيدو بأن المشروع جاء ضمن جهود الجمعية الإنسانية الرامية نحو إغاثة الاسر المستورة ودعم صمودهم في ظل الظرف الصعب الذي يمر به سكان القطاع، لاسيما ودخول المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد خلال الأيام السابقة.

كما وأكد " أبو سيدو" بأن جمعيته شرعت في تنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج الشتوية التي تحتاجها الأسر الفلسطينية الفقيرة في غزة، كما ودعا كافة الجهات الإنسانية المعنية والمهتمة بالخدمة الإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها لتقديم الدعم والمساعدات بمختلف أشكالها للفلسطينيين في غزة.

هذا وتقدم "أبو سيدو" بجزيل الشكر والعرفان من السادة في اتحاد الأطباء العرب على ما يقدمونه من مساعدات لأبناء شعبنا خاصة مساهمتهم في تمويل مشروع كسوة الشتاء.

#الأطباء العرب #كسوة الشتاء

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