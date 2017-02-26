إيكاردي يلمح حول انتقاله إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

أشار المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، إلى رحيله من الأفاعي والاقتراب من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بعد نشره رسالة تشير إلى الوداع على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستاجرام”.

وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني، من ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي البالغ من العمر 24 عاماً، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ونشر ماورو إيكاردي صورة على “الإنستاجرام” تزيد النكهنات حول رحيله إلى ريال مدريد وبها كلمات قائلاً: ” النضج هو أن تكون قادرًا على أن تقول وداعًا”.

ولم يتوقف الأرجنتيني ماورو إيكاردي عند ذلك، بل نشر نفس الصورة على حسابه بـ”تويتر”، وهو ما يعني أنه سيكون خارج نادي إنتر ميلان الإيطالي، أو مجرد قضية شخصية.

جدير بالذكر أن ماورو إيكادري من أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الجاري، بعد أن سجل مع نادي إنتر ميلان 18 هدفاً في بطولة الكالتشيو.