مراهقة زوجك.. لها حل

وكالات / سما /

لأن المراهقة عند الزوج أو الحالة المعروفة أيضاً بـ"أزمة منتصف العمر"من أكثر المشاكل شيوعاً في العلاقات الزوجية، حيث يمر بعض الرجال بهذه المرحلة في أغلب الأوقات بالعقد الخامس من حياتهم. يبدأ الزوج بالقيام بتصرفات طائشة ويحاول تغيير منظره الخارجي ليبدو أصغر سناً.و قد تسبب هذه الحالة الكثير من الضغوطات عليك وعلى أسرتك، لذلك تعرفي في هذا الموضوع على أفضل الطرق للتعامل معها ولحل المشاكل التي قد تنجم عنها.

كيف تعيدين المرح إلى حياتك الزوجية؟

- التفهم: غالباً ما تكون الأسباب التي تدفع بالزوج إلى التصرف بهذه الطريقة هي رغبته بالتهرب بعض الشيء من المسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، كما أنه يريد أن يثبت لنفسه ولك أنه ما زال مرغوباً. لذلك، من الأساسي تفهم وضعه ومساعدته على توضيح هذه الفكرة بدلاً من التجاوب السلبي.

- الحوار: الحوار مفتاح كل علاقة زوجية ناجحة، لذا لا تتجاهليه بتاتاً. بل خصصي ساعةً على الأقل يومياً للتحدث مع زوجك ليس فقط بالمشاكل وبالصعوبات التي تواجهونها، بل أيضاً بأحلامكما وطموحاتكما وتشاركا أفكاركما من دون تردد.

- الوقاية: يمكنك الاستعداد لتفادي هذه المشكلة منذ أولى سنين زواجك، عبر الحفاظ على علاقة صداقة وصراحة كبيرة مع زوجك. أكدي لزوجك أنك تحبينه وتشجعينه في الأوقات الصعبة كما الأوقات الجميلة ولا تتخلي عنه. بهذه الطريقة سوف يعرف أنك لن تتخلي عنه مع مرور الوقت