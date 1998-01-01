القسام يزف مجاهداً من حي الزيتون توفي إثر نوبة قلبية

غزة / سما /

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد أبطالها المجاهدين، الذي توفي إثر نوبة قلبية.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري اليوم الثلاثاء:"إن المجاهد القسامي جبر موسى عوض الحرازين (60 عاماً) من حي الزيتون بمدينة غزة توفي إثر نوبة قلبية.

وأضافت "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم،

وختمت الكتائب بيانها مؤكدة أنها ستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله