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أنغام تُهين إليسا بطريقة ذكية!

الثلاثاء 30 يناير 2018 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنغام تُهين إليسا بطريقة ذكية!



عالم الفن

لم تعلم الفنانة أنغام أن مجرد مزحة مع مراسل إحدى القنوات الفضائية سوف يعرضها لانتقادات لاذعة من جمهور الفنانة إليسا وصلت لحد اتهامها بالغيرة منها، حيث دشنوا هاشتاج "كلنا إليسا" للهجوم على أنغام.


وكان انتشر فيديو خلال الساعات القليلة الماضية تظهر فيه أنغام قبل إجراء حوار لإحدى الفضائيات على هامش حفل بالبحرين طلبت خلاله من المراسل أن يعدل وقفته -على سبيل المزاح- الأمر الذي اعتبره متابعو إليسا أنها سخرية من مطربتهم المفضلة والتي قامت بالأمر نفسه خلال لقائها ليلة رأس السنة مع أحد المراسلين مما سبب لها هجوما من قبل الصحافة لعدم تعاملها بطريقة لائقة معه.
#أنغام #اليسا

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