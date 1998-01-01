تأجيل "باب الحارة" إلى عام 2019؟

عالم الفن

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأنّ المخرج السوري بسام الملا قد صرّح بأن الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" سيؤجَّل لموسم 2019 بسبب ضيق الوقت اللازم لتنفيذه وحتَّى يخرج العمل للجمهور بالصورة المناسبة.



وفي هذا السياق، نقلت مجلة "سيدتي" عبر موقها الإلكتروني عن مصدر خاص في كواليس العمل تأكيده أن "لا شيء واضحاً لغاية الآن وأنّ الأمور لم تحسم بعد".



وقال المصدر: "لغاية الآن لم يجهز النص وهو بحاجة لشهر تدقيق في الرقابة حتَّى يتم استلام إذن التصوير ولكن كلّ شيء ممكن ولم يتمّ اتخاذ قرار نهائي من المخرج والمنتج بسام الملا".



وعن تصريح الملا الذي تمّ تداوله قال المصدر: "قرأنا ذلك عبر مواقع التواصل ولكن لا نعرف ما هو مصدر الخبر ولكن ما يمكن قوله إنّنا لم نتبلغ بقرارٍ رسمي من المنتج بسام الملا وبالتالي لا يمكن القول إنّ العمل قد تأجل أم لا".



وعمّا إذا كانت الدعوى القضائية التي رفعها المنتج محمد قبنض ضدّ العمل هي السبب قال المصدر: "لا بكلِّ تأكيد لا يوجد دعوى قضائية الآن فالمنتج قبنض تنازل عن الدعوى في جلسة الأربعاء الماضي وكلّ الدعاوى محسومة لصالح شركة "ميسلون فيلم" المملوكة للمنتج بسام الملا وبالتالي ليس هناك أي سبب قانوني يمنع تنفيذ العمل".



وأضاف: "بكلِّ تأكيد إذا ما تمَّ تأجيل العمل سيكون ذلك بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على اللّحاق بالموسم الرمضاني بهدوء حيث أنّنا لا نريد أن نصوّر بطريقة سريعة حتى يخرج العمل للجمهور بصورة لائقة".



وبحسب معلومات موقع "سيدتي"، فإنَّ القرار النهائي والواضح سيصدر خلال شهر شباط القادم وسيتم بالتشاور مع محطة "MBC" لاتخاذ قرار بشأن تأجيل العمل لموسم 2019 من عدمه.

