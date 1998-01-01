جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تأجيل "باب الحارة" إلى عام 2019؟

الثلاثاء 30 يناير 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل "باب الحارة" إلى عام 2019؟



عالم الفن

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأنّ المخرج السوري بسام الملا قد صرّح بأن الجزء الجديد من مسلسل "باب الحارة" سيؤجَّل لموسم 2019 بسبب ضيق الوقت اللازم لتنفيذه وحتَّى يخرج العمل للجمهور بالصورة المناسبة.

وفي هذا السياق، نقلت مجلة "سيدتي" عبر موقها الإلكتروني عن مصدر خاص في كواليس العمل تأكيده أن "لا شيء واضحاً لغاية الآن وأنّ الأمور لم تحسم بعد".

وقال المصدر: "لغاية الآن لم يجهز النص وهو بحاجة لشهر تدقيق في الرقابة حتَّى يتم استلام إذن التصوير ولكن كلّ شيء ممكن ولم يتمّ اتخاذ قرار نهائي من المخرج والمنتج بسام الملا".

وعن تصريح الملا الذي تمّ تداوله قال المصدر: "قرأنا ذلك عبر مواقع التواصل ولكن لا نعرف ما هو مصدر الخبر ولكن ما يمكن قوله إنّنا لم نتبلغ بقرارٍ رسمي من المنتج بسام الملا وبالتالي لا يمكن القول إنّ العمل قد تأجل أم لا".

وعمّا إذا كانت الدعوى القضائية التي رفعها المنتج محمد قبنض ضدّ العمل هي السبب قال المصدر: "لا بكلِّ تأكيد لا يوجد دعوى قضائية الآن فالمنتج قبنض تنازل عن الدعوى في جلسة الأربعاء الماضي وكلّ الدعاوى محسومة لصالح شركة "ميسلون فيلم" المملوكة للمنتج بسام الملا وبالتالي ليس هناك أي سبب قانوني يمنع تنفيذ العمل".

وأضاف: "بكلِّ تأكيد إذا ما تمَّ تأجيل العمل سيكون ذلك بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على اللّحاق بالموسم الرمضاني بهدوء حيث أنّنا لا نريد أن نصوّر بطريقة سريعة حتى يخرج العمل للجمهور بصورة لائقة".

وبحسب معلومات موقع "سيدتي"، فإنَّ القرار النهائي والواضح سيصدر خلال شهر شباط القادم وسيتم بالتشاور مع محطة "MBC" لاتخاذ قرار بشأن تأجيل العمل لموسم 2019 من عدمه.
 

#باب الحارة #تأجيل

أخبار ذات صلة

شاهد نت باب الحارة 8 الحلقة 7 ،، الحلقة السابعة مسلسل "باب الحارة " الجزء الثامن أونلاين

عودة جديدة لــ "جيمس بوند" فى 2019

غضب سعودي من "MBC" بسبب شارة "باب الحارة" ودعوى لسجن منتج المسلسل

من هي عروس "أبو عصام" الفرنسية في في الجزء السادس من "باب الحارة"

العكيد "أبو النار" من "باب الحارة" إلى قوارب اللجوء

عودة "العكيد أبو شهاب" إلى "باب الحارة"

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل التسوية "الباهظة" التي حصل بموجبها الأمير الوليد بن طلال على حريته

قناة عبرية : الحمدالله يلتقي كحلون الاحد القادم وهذا ما طلبه مبعوث ترامب

بماذا عقب نتنياهو على الفضيحة الجديدة بحق زوجته " سارة"؟

حزب الله يبعث رسالة تهديدية لإسرائيل مع "اليونفيل"

مجلي يلتقي مفوض عام "الاونروا" ويطلق مبادرة لدعم اللاجئين الفلسطينيين

بماذا همس نتنياهو لبوتين خلال زيارته السريعة والخاطفة لروسيا؟

ليبرمان : لن نسمح بتحوّل لبنان مصنعا للصواريخ وسندمر أنفاق غزة

الأخبار الرئيسية

توضيحية

وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

جيش الاحتلال

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

اونروا

بحسب صحيفة أردنية .. ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

الاتصالات الفلسطينية