فضيحة تهز نجاح أغنية "3 دقات"!

عالم الفن

لا تزال أغنية "3 دقات"، التي قدمها الفنان المصري أبو والممثلة المصرية يسرا والتي كانت مخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، تحصد النجاحات الكبيرة، من حيث نسب المشاهدة ومن حيث تفاعل الجمهور الكبير معها.

الأغنية تعرضت خلال الساعات الماضية، لهجوم كبير من قبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشاروا الى أن لحنها الذي وضعه "أبو" مسروق من أغنية إسبانية!

وبعد بحث بسيط على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، تبين أن الأغنية الإسبانية التي قيل إن منها تم سرق لحن "3 دقات" قدمها الفنان اللبناني ​جوني عواد​ بصوته، وهي نسخة مترجمة من "3 دقات" بالإسبانية، أحب أن يقدمها عواد بالإسبانية بعدما إنتشرت ونجحت الأغنية بشكل كبير في الدول العربية، ويبدو جلياً أن توقيت نشر الأغنية بالإسبانية هو بعد إطلاق الأغنية بالعربية بوقت طويل.

وبذلك تكون كل الأخبار التي تحدثت عن سرقة لحن "3 دقات" ليست الا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن الموزع الموسيقي عادل حقي كان قد اتهم "أبو" سابقاً بسرقة اللحن من الموسيقى التصويرية لفيلم "تصبح على خير".