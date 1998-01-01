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الملاكم "مايويذر" يصدم جماهيره بشيك الـ"100 مليون"

الثلاثاء 30 يناير 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملاكم "مايويذر" يصدم جماهيره بشيك الـ"100 مليون"



غرائب و عجائب

أثار الملاكم الأميركي فلويد مايويذر دهشة جمهوره مجددا، بنشره صورة تثبت ثروته الفاحشة، على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام".

ونشر مايويذر صورة شيك بقيمة 100 مليون دولار، لم يتم صرفه بعد، مكتوبا باسم الملاكم الأميركي.

وحصد مايويذر أموالا طائلة من نزاله الأخير في عالم الملاكمة، أمام الإيرلندي كونور مغريغور، في أغسطس 2017 بمدينة لاس فيغاس.

وكتب الملاكم مع الصورة المنشورة: "المعادلة بسيطة، عندما يكون رقم انتصاراتي 50-0، هذا يجعلك تدرك أنني أقرأ خصومي بنفس الوضوح الذي تقرأ فيه هذا الشيك بقيمة 100 مليون دولار".

وأضاف الملاكم البالغ من العمر 40 عاما: "إذا استمر حصولي على شيكات مثل هذه، ستكون الضحكة النهائية دائما لي".

يشار إلى أن مايويذر لم يهزم أبدا في مشواره، حيث حقق 50 انتصارا على مدار 21 عاما على الحلبة.

#الملاكم #ثروة

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