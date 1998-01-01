فتاة صينية تزرع 4 بالونات في وجهها لسبب يفطر القلب

غرائب و عجائب

أشعلت الفتاة الصينية شياو يان " 23 عاماً، من قرية لونغ جينغ فى مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مرضها الغريب وهو شامة خلقية "وحمة الميلانوسية الخلقية" منذ الولادة الذي يصيب واحداً فقط من بين 500000 شخص.

المرحلة الأولى من العلاج كانت تقوم على زرع بالونات في وجهها بتكلفة مبدأية 100000 يوان (11،177 £)

زرع البالونات في وجه شياو يان كان ضرورياً للسماح للأنسجة الجديدة بالنمو التي يمكن للأطباء استخدامها عند إزالة البقعة الجلدية السوداء الموجودة على وجهها منذ الولادة.

وأصبح على هذه الشابة الصغيرة أن تتحمل البالونات والتأقلم مع وجهها الجديد بعد تحذير الأطباء لها من خطر إصابتها بالخلايا السرطانية، نتيجةً لاتساع البقعة الجلدية السوداء الموجودة على وجهها منذ الولادة. وتأتي محاولة الأطباء لزرع البالونات لتكون طعماً لاصطياد الوسم الأسود على وجهها

تولى الاطباء فى مستشفى الشعب التاسع بشانغهاى زمام المبادرة لمكافحة السرطان.

ويتفاوت معدل الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 5 و 10 في المائة، بينما يتراوح معدل الإصابة الأخرى بين 1-2 في المائة.

وقالت السيدة يان إنها كانت مستعدة للعيش مع الخلد الضخم على وجهها لبقية حياتها، شارحةً وضعها "على الرغم من الخلد الأسود الكبير على وجهي، لقد استمتعت بطفولتي واللعب مع أصدقائي، ولكن مع التقدم بالعمر بدأت أشعر بالاختلاف عن باقي البشر"

وقالت والدتها: أنها كانت تترجى سكان القرية لكي لا يسخروا من طفلتها التي أصبحت حديث المنطقة.

في أعقاب توصيات الأطباء في العام الماضي، تدير عائلة السيدة يان الفقيرة مهمة صعبة وذلك لجمع 100000 يوان (11،177 £) للمرحلة الأولى من العلاج، والتي بدأت في أكتوبر العام الماضي.