جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

عشيرة القتيلة الأردنية تطالب السلطات الامريكية بالكشف عن الجناة

الثلاثاء 30 يناير 2018 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشيرة القتيلة الأردنية تطالب السلطات الامريكية بالكشف عن الجناة



منوعات

طالبت عشيرة فتاة أردنية عثر عليها مقتولة، السلطات الأميركية بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما طالبت عشيرة الزغول في بيان أصدرته اليوم الإثنين، الحكومة الأردنية بالتواصل مع السلطات الأميركية لكشف خيوط "الجريمة البشعة".

وعثر على الشابة الأردنية سارة الزغول (28 عاماً) أشلاءً داخل حقيبتين في سيارة فخمة ركنت في حي سكني بمدينة بورتلاند الأميركية، كما نشرت وسائل إعلام أميركية أمس الأحد.

وفيما حرك مقتل الشابة الأردنية التي تحمل الجنسية الأميركية الرأي العام الأردني، تمتنع وزارة الخارجية الأردنية عن التعليق على الحدث حتى الآن.

وقالت عشيرة الزغول إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ الجريمة البشعة النكراء التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية وهزت المجتمع الدولي بأسره وأودت بحياة ابنتنا الصيدلانية سارة محمد عارف علي الزغول".

وأكدت العشيرة في بيانها "لا يوجد أي عداوات للمرحومة أو ذويها مع أي أحد في الولايات المتحدة الأميركية".

وفيما قالت وسائل الإعلام الأميركية إن القتيلة الحاصلة على شهادة في الصيدلة، والأم لطفل يبلغ سبع سنوات، كانت تعمل عارضة أزياء وممثلة، نفى بيان عشيرتها أن تكون تعمل في مجال غير الصيدلة، مشيراً إلى أن والدها "رجل أعمال مشهور وله استثمارات عديدة وهامة في أميركا".

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على شخص يشتبه في ارتكابه الجريمة، مؤكدة أنه حاول الانتحار قبيل اعتقاله، كما طالبت بتزويدها بأي معلومات تتعلق بخلفية الجريمة.

#عشيرة #امريكا #الجناة

أخبار ذات صلة

860x484

لماذا قتلت السلطات الامريكية مليون نحلة!

الشرطة الأردنية تبحث عن شاب نشر صوراً لفتاة وهي عارية

شاهد: صور نادرة للملكة الأردنية رانيا مع أولادها الأربعة

هذا ما حدث بأحد النوادي الليلية في العاصمة الأردنية عمان (فيديو)

خداع

أمرأة تخدع السلطات لأكثر من 20 سنة!

52

أب مصري يٌبلغ السلطات عن ابنته المثلية

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

قناة عبرية : الحمدالله يلتقي كحلون الاحد القادم وهذا ما طلبه مبعوث ترامب

بحسب صحيفة أردنية .. ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

حزب الله يبعث رسالة تهديدية لإسرائيل مع "اليونفيل"

مجلي يلتقي مفوض عام "الاونروا" ويطلق مبادرة لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

جيش الاحتلال

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

الاتصالات الفلسطينية