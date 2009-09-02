هآرتس: الجيش الإسرائيلي سيفرض سيطرته على الأحياء المقدسية خارج الجدار

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم، إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة، بتحمل المسؤولية الأمنية عن الأحياء الواقعة خارج الجدار في القدس الشرقية، كجزء من إعادة انتشار الجيش في منطقة "غلاف القدس".

ويأتي ذلك في ضوء المصاعب التي تواجه الجيش في مواجهة الوضع الأمني والتعاون مع الشرطة في هذه المناطق.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك سيظهر أساساً في بلدة كفر عقب، فيما يأمل الجيش أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة في مخيم شعفاط للاجئين.

وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان، الذين يحمل غالبيتهم الهوية الزرقاء.