الأكاديمية الفلسطينية لكرة اليد تفتتح دورة الحكام الجدد بالتعاون مع اتحاد اللعبة

غزة / سما /

افتتحت الأكاديمية الفلسطينية لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد صباح الأحد 28-1-2018 دورة حكام جدد لكرة اليد, في أحد القاعات التابعة لمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة.

بحضور الأستاذ جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد المركزي لكرة اليد, والأستاذ ماهر الملخ عضو الاتحاد ومسؤول لجنة الحكام, والأستاذ باسل أبو زيد رئيس الاكاديمية الفلسطينية لكرة اليد, والأستاذ محمود مسعود رئيس لجنة التأهيل والتطوير في وزارة الشباب والرياضة, والأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة اليد الأستاذ محمد أبو زعيتر والأستاذ احمد أبو حان امين سر الاكاديمية الفلسطينية لكرة اليد, والأستاذ نبيل البطراوي مسؤول الشئون الإدارية واللاعبين.

رحب الأستاذ محمود مسعود رئيس لجنة التأهيل والتطوير في وزارة الشباب والرياضة, بالحضور وأعرب عن سعادة الوزارة بالتعاون مع الاكاديمية في انجاز هذه الدورة وتعتبر كأول عمل مشترك بين الاكاديمية والوزارة والاتحاد الفلسطيني لكرة اليد.

وأشاد الأستاذ جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد المركزي لكرة اليد بدور الاكاديمية وحرصها على تطوير لعبة كرة اليد من خلال الاهتمام بالفئات العمرية وتدريب المدرسين والخريجين وطلبة التربية الرياضية من خلال الدورات التحكيمية والتدريبة مما يخلق جيل واعٍ قادرٍ على العمل ورافداً للاتحاد لتقوية اللجان بعنصر الشباب من كلا الجنسين.

وشدد "أبو يوسف" على أن الاتحاد حريص على التعاون مع الأكاديميات التابعة للعبة والعمل معها للنهوض والرقي باللعبة بمختلف جوانبها, موجهاً الشكر للأكاديمية الفلسطينية لكرة اليد على هذه الدورة ممثلة برئيسها الأستاذ باسل أبو زيد, والأستاذ احمد أبو حان لما يبذلونه من مجهودات كبيرة لتطوير اللعبة.

ورحب الأستاذ ماهر الملخ عضو الاتحاد ورئيس لجنة الحكام بالحضور وشكر الأكاديمية الفلسطينية لكرة اليد على هذه الدورة, كما شكر وزارة الشباب والرياضة لفتحها صالة الشهيد سعد صايل أمام الأكاديمية وقاعات الوزارة لإنجاز الدورة.

وحث "الملخ" المتدربون على ضرورة الالتزام بالحضور والانصات للاستفادة من الدورة ليكونوا رافداً قوياً وحكاماً رسميين في الاتحاد بعد الانتهاء من تدريبهم وانخراطهم في لجنة التحكيم وممارسة التحكيم تدريجيا.

بدوره أكد الأستاذ باسل أبو زيد رئيس الاكاديمية الفلسطينية لكرة اليد خلال كلمته على الدور المساند الذي تلعبه الأكاديمية بجانب الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, مشيراً أن الأكاديمية ستواصل عقد مثل هذه الدورات ونشر اللعبة في المجتمع من أجل تطوير كرة اليد بمختلف جوانبها.

وقدم "أبو زيد" بعض الارشادات للمتدربين ليكونوا على مستوى عالٍ من الوعي وتمهيدهم للعمل بعد الدورة من خلال تقييم سيكون لكل متدرب من خلال اختبارات في نهاية الدورة عملية ونظرية.