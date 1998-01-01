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تشيلسي يستقر على لويس إنريكي كبديل لأنطونيو كونتي

الثلاثاء 30 يناير 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يستقر على لويس إنريكي كبديل لأنطونيو كونتي



وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الاثنين أن تشيلسي الإنجليزي استقر على لويس انريكي كمدرب جديد لفريق البلوز بعد رحيل أنطونيو كونتي هذا العام.

وذكرت صحيفة “الصن” أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قرر التخلص من الإيطالي أنطونيو كونتي في نهاية الموسم بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً.

وتؤكد مصادر مقربة من الملياردير الروسي غاضب من تصريحات كونتي التي أكد فيها بأنه لم يتدخل في أي صفقات ، ولهذا قرر تعيين مدرب آخر في الموسم القادم.

وسيكون الإسباني لويس إنريكي المدرب رقم 12 في صفوف نادي تشيلسي منذ حصول الروسي رومان أبراموفيتش على ملكية الفريق اللندني في عام 2003.

وقرر المدرب لويس إنريكي البالغ من العمر 47 عاماً الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي عندما انتهى عقده ، فيما قرر أيضاً الابتعاد عن كرة القدم لمدة عام.

#تشيلسي #كونتي

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