رسمياً.. أيميريك لابورت يكسر عقده مع أتلتيك بلباو

وكالات / سما /

قام مانشستر سيتي بالخطوة الأولى نحو التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب أيميريك لابورت، وذلك بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيك بلباو بشكلٍ رسمي.

ونشر أتلتيك بلباو بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يؤكد فيه التوصل بإشعار من رابطة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، بتفعيل الشرط الجزائي في عقد المدافع الفرنسي أيميريك لابورت، وبذلك يكون اللاعب قد فك ارتباطه مع النادي الباسكي.

ومن المنتظر أن يعلن مانشستر سيتي بشكلٍ رسمي عن تعاقده مع أيميريك لابورت خلال الساعات المقبلة، بعد دفع 70 مليون يورو، قيمة كسر عقد اللاعب الذي كان يربطه مع أتلتيك بلباو إلى غاية صيف 2020.

وحمل أيميريك لابورت (23 سنة) قميص أتلتيك بلباو في 222 مباراة طوال 5 مواسم، سجل خلال 10 أهداف وساهم في تتويج الفريق الباسكي بِِـ كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة في 2015.

وشارك أيميريك لابورت مع أتلتيك بلباو في 30 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، هو الذي تم تصعيده للفريق الأول في النادي الباسكي في يناير 2013 بعد قضاء تجربة إعارة مع نادي باسكونيا.