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باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كريم بنزيما

الثلاثاء 30 يناير 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كريم بنزيما



وكالات / سما /

بدأ باريس سان جيرمان العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما.

وحسب صحيفة “سبورت” فإن كريم بنزيما لايزال يدخل ضمن أهداف باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، حيث أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية ترغب في تكوين ثلاثي هجومي أضلاعه نيمار، مبابي وبنزيما، في ظل اقتراب رحيل إدينسون كافاني عن النادي.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن كريم بنزيما أصبح منفتحاً للرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، في ظل الضغوطات التي يعيشها مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري وصافرات الاستهجان التي تلازمه في كل مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعلى الجانب الآخر، لم يعد مستقبل إدينسون كافاني مضموناً مع باريس سان جيرمان، حيث أن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني أو الإنجليزي ابتداءً من الموسم المقبل، هو الذي أصبح منفتحاً على دراسة العروض المقدمة من أجله.

ويرتبط كريم بنزيما (30 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2009 قادماً من أولمبيك ليون مقابل 38 مليون يورو.

#باريس سان جيرمان #كريم بنزيما

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