رسمياً .. جيرارد دولوفيو يغادر برشلونة نحو واتفورد

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الاثنين من خلال موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن انتقال اللاعب جيرارد دولوفيو إلى واتفورد الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن برشلونة أن جيرارد دولوفيو سينضم إلى واتفورد على سبيل الإعارة حتى يونيو 2018 ، مع قيام النادي الإنجليزي بدفع راتبه بقيمة مليون يورو.

وقرر النادي الكتلوني الموافقة على رحيل لاعب خط الوسط جيرارد دولوفيو بسبب صعوبة مشاركته في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي ، خصوصاً مع التعاقدات التي جرت مؤخراً.

ولعب جيرارد دولوفيو قبل عودته إلى نادي برشلونة في عدد من الاندية الاوروبية مثل إيفرتون وإشبيلية وميلان على سبيل الإعارة ، لكنه فشل بتقديم الإضافة خلال الموسم الحالي.