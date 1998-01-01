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إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في الأردن

الثلاثاء 30 يناير 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في الأردن



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح سفارة بلادها في الأردن تدريجيا.

وذكرت مصادر أردنية أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات مالية قدرها 5 ملايين دولار لذوي محمد الجواودة وبشار الحمارنة والقاضي رائد زعيتر قتلى السفارة الإسرائيلية في الأردن.

وأوضحت أن الحكومة الأردنية تسلّمت التعويضات، ووزعتها على ذوي القتلى، الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار إسرائيل.

يذكر أن مبنى سكنيا تستأجره السفارة الإسرائيلية لموظفيها في عمان، قد شهد الصيف الماضي مقتل الشاب محمد الجواودة، والدكتور بشار الحمارنة برصاص حارس أمن إسرائيلي في المبنى، إثر تعرضه للوخز بمفك على يد أحدهم وإصابته بجروح طفيفة.

#السفارة الإسرائيلية #الاردن #فتح

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