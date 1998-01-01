تعرف على القائد في حركة حماس عماد العلمي

غزة / سما /

هو عماد خالد نامق العلمي (أبو همام) أحد مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية في الحركة، وُلد في مدينة غزة عام 1956م. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، متزوج وله ستة من الأبناء.

اعتقل العلمي في الانتفاضة الأولى سنتين من 1988 – 1990م، وكانت تهمته التنظيم والتحريض من خلال اللجنة الإعلامية لحركة (حماس)، وتضمنت لائحة الاتهام "القيام بنشاطات إعلامية بغرض تخليد أعمال حماس.

وفي شهر يناير من عام 1991 أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبو همام من قطاع غزة، وأصبح ممثلا لحركة حماس في جمهورية إيران الإسلامية.

وفي عام 2012 عاد العلمي إلى قطاع غزة مغادرا سوريا ليستقر في القطاع بعد إبعاد امتد لأكثر من 20 عاما، وانتخب حينها نائب لرئيس الحركة في القطاع إسماعيل هنية.

وفي صيف 2014 وخلال حرب العصف المأكول أصيب المهندس عماد العلمي في إحدى قدميه أدت الإصابة إلى بترها واضطر إلى السفر إلى تركيا للعلاج وتركيب طرف صناعي هناك وعودته إلى قطاع غزة في 27 أيار/مايو2015م، وكان برفقته موسى أبو مرزوق وكان في استقبالهما إسماعيل هنية، وقد تمكن على الرغم من إصابته من مغادرة القطاع بسرية تامة.

وأقامت حركة حماس احتفالاً بوصول أعضاء مكتبها السياسي أبو مرزوق والعلمي في معبر رفح بحضور نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية "سابقا"، وعدد من قادة حماس.