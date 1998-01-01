الولايات المتحدة ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة

وكالات - سما -



أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي.

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين فإن الأمر بتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة هي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

كما أعلنت السلطات الأميركية تشديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين.

وأوضحت كرستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي "إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة" مضيفة أن "هذه الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل (المهمة) أصعب على السيئين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين وسيتأكدون من اننا نعتمد مقاربة تقوم أكثر على المخاطر من أجل حماية وطننا".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في تشرين الاول/أكتوبر 2017 تعليق حظر دخول اللاجئين بعد أربعة أشهر من اعتماده في إطار مرسوم هجرة مثير للجدل.

كما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تخفض بشكل كبير عدد من يقبلون كلاجئين في الولايات المتحدة. ولن يقبل في 2018 سوى 45 الفا مقابل 53 الفا في 2017.