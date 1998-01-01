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إجلاء نحو 13 الف مهاجر افريقي من ليبيا خلال شهرين

الثلاثاء 30 يناير 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجلاء نحو 13 الف مهاجر افريقي من ليبيا خلال شهرين



وكالات / سما /

تم اجلاء حوالى 13 الف مهاجر افريقي من ليبيا منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر كما اعلن الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي بعد شهرين على تقارير اعلامية اكدت استعباد مهاجرين في هذا البلد.

ومطلع كانون الاول/ديسمبر قال الاتحاد الافريقي انه يطمح لاعادة 20 الف مهاجر الى بلدانهم قبل منتصف كانون الثاني/يناير، ورغم اقرار موسى فقي بـ "حصول تأخير" اكد ان العملية "جارية".

وأضاف فقي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا "ان العدد يقارب الـ 13 الفا". وتابع "نستقبل مهاجرين كل يوم (...) اعيد ثلثهم الى بلدانهم والعملية مستمرة".

وبعد معلومات عن بيع مهاجرين سود في ليبيا كـ "عبيد"قررت تسع دول اوروبية وافريقية مدعومة من الامم المتحدة والاتحادين الاوروبي والافريقي القيام بـ"عمليات اجلاء عاجلة" لمهاجرين من ضحايا المهربين.

وعمليات الاجلاء تمت بفضل طائرات استأجرتها دول افريقية. واستقبلت النيجر ورواندا المهاجرين العاجزين عن العودة الى بلدانهم.

وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الافارقة الذين يريدون الوصول الى اوروبا.

وقضى 3116 شخصا في العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

#مهاجرين #افريقيا #اوروبا #ليبيا

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