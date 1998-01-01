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مقتل مواطن واصابة ابنته في حادثة اطلاق نار في نابلس

الإثنين 29 يناير 2018 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن واصابة ابنته في حادثة اطلاق نار في نابلس



نابلس / سما /

اعلنت الشرطة الفلسطينية في نابلس عن مقتل مواطن واصابة ابنته في حادثة اطلاق نار.

وبحسب المقدم لؤي ازريقات فقد لقي مواطن يبلغ من العمر 24 عام مصرعه فيما اصيبت ابنته 6 سنوات باطلاق نار في مخيم بلاطة بنابلس.

وذكر بيان العلاقات العامة ان شاب  24 عام اصيب بعيار ناري في الرقبة، بينما اصيبت ابنته 6 اعوام بعيار ناري في قدمها بعد اطلاق نار جرى من قبل ملثمين في مخيم بلاطة شرق المدينة .

وبحسب مصادر اخبارية محلية، فان الشاب الذي تعرض لإطلاق نار هو علي الشيخ خليل.

واوضح ازريقات ان الشرطة باشرت التحقيق بالحادثة.

#مقتل #نابلس #مخيم بلاطة

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