مقتل مواطن واصابة ابنته في حادثة اطلاق نار في نابلس

نابلس / سما /

اعلنت الشرطة الفلسطينية في نابلس عن مقتل مواطن واصابة ابنته في حادثة اطلاق نار.

وبحسب المقدم لؤي ازريقات فقد لقي مواطن يبلغ من العمر 24 عام مصرعه فيما اصيبت ابنته 6 سنوات باطلاق نار في مخيم بلاطة بنابلس.

وذكر بيان العلاقات العامة ان شاب 24 عام اصيب بعيار ناري في الرقبة، بينما اصيبت ابنته 6 اعوام بعيار ناري في قدمها بعد اطلاق نار جرى من قبل ملثمين في مخيم بلاطة شرق المدينة .

وبحسب مصادر اخبارية محلية، فان الشاب الذي تعرض لإطلاق نار هو علي الشيخ خليل.

واوضح ازريقات ان الشرطة باشرت التحقيق بالحادثة.