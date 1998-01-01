الفصائل تدعو لاعتبار الجمعة القادمة يوم غضب شعبي بكافة فلسطين

غزة/سما/

دعت قيادة القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين، اليوم الاثنين لاعتبار يوم الجمعة القادم يوم غضب شعبي في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد صلاة الجمعة ومخيمات اللجوء والشتات والعواصم العربية والاسلامية وعواصم العالم رفضا للسياسة الامريكية والاحتلالية.

جاء ذلك عقب اجتماع لقيادة القوى الوطنية والإسلامية بحث آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.

وأكدت القوى في بيان لها، على المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي تقرر اقامتها يومي الثلاثاء وبمناسبة يوم التضامن مع أهلنا في الداخل المحتل والتأكيد على التوجه الى مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية.

وشددت القوى على أهمية المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقرة في يوم التضامن العالمي لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة عام 48 والذي يصادف في الثلاثين من شهر كانون ثاني من كل عام وحيث تقرر اقامة الفعالية المركزية في مدينة نابلس (جامعة النجاح)، والفعالية المركزية في قطاع غزة من ساحة الجندي المجهول الى السرايا والفعاليات المركزية المقرة في لبنان وسوريا والفعالية المركزية التي ستقام داخل الاراضي المحتلة عام 48 مؤكدين على الدور الوطني والريادي لشعبنا في مواجهة سياسات الاحتلال والابارتهايد ورفض كل محاولات التهويد وشرعنة القرارات الهادفة للنيل من صمودهم ودورهم.