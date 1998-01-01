قناة عبرية : الحمدالله يلتقي كحلون الاحد القادم وهذا ما طلبه مبعوث ترامب

القدس/سما/

كشفت القناة الثانية من التلفزيون الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله سيلتقي بوزير المالية الاسرائيلي موشي كحلون يوم الاحد القادم، للتباحث في امور مالية.

وذكر التقرير، انه من المتوقع ان يجتمع الاثنان الاحد القادم لمناقشة مواضيع اقتصادية، والتي تأتي في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية. وأشاروا أيضا الى ان الاجتماع بين الاثنين، حيث توجد علاقة إيجابية بينهم منذ فترة، سيناقش مواضيع اقتصادية، في محاولة لفحص كيفية كسر الجمود الذي يعتري المشاريع المشتركة والمجمدة حاليا من قبل الجانب الفلسطيني.

مصادر اعلامية اكدت ان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، التقى مع كحلون، وقال لكحلون :"ابلغ رامي الحمدالله أنه لا بديل عن امريكا في عملية السلام" واقناع الفلسطينيين بعودة الوساطة الامريكية الى المفاوضات .