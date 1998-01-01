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السبت المقبل.. مجدلاني: اجتماع تنفيذية المنظمة لبحث تنفيذ قرارات "المركزي"

الإثنين 29 يناير 2018 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السبت المقبل.. مجدلاني: اجتماع تنفيذية المنظمة لبحث تنفيذ قرارات "المركزي"



رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع للجنة التنفيذية السبت المقبل، بهدف الخروج بإجراءات عملية ملموسة، ووضع خطة عمل وأليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وشدد مجدلاني في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، على أهمية هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب زيارات مهمة قام بها الرئيس محمود عباس من اجتماع الأزهر، وكذلك لقائه بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأيضاً القمة الإفريقية في أديس أبابا والقمة الثنائية مع العاهل الأردني.
وأوضح مجدلاني، أن الرئيس سيضع أعضاء اللجنة التنفيذية بصورة كل هذه التحركات، إضافة إلى الاتصالات مع مختلف الأطراف الدولية؛ لصياغة رؤية حول خطة التحرك المقبلة.
وأشار مجدلاني إلى استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف الأوروبية والدولية في محاولة لبلورة مبادرة وصيغة دولية من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام.
وأوضح عضو تنفيذية منظمة التحرير، أن الولايات المتحدة تُصعد بشكل ممنهج وملحوظ ضد القضية الفلسطينية، حيث إن إدارة الرئيس الأمريكي، استبعدت القدس من قضايا الحل، وتريد استبعاد قضية اللاجئين، وتعتبر الاستيطان قانونياً.
وأضاف، أن الإدارة الأمريكية تعتبر حل الدولتين ليس مطروحاً، وأن المطروح هو حل انتقالي بعيد المدى، أو دولة ذات حدود مؤقتة.

#مجدلاني #اجتماع

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