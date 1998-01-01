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بماذا همس نتنياهو لبوتين خلال زيارته السريعة والخاطفة لروسيا؟

الإثنين 29 يناير 2018 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا همس نتنياهو لبوتين خلال زيارته السريعة والخاطفة لروسيا؟



وكالات

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إيران بالسعي إلى "تدمير" الكيان خلال لقاء في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو في خطاب حضره بوتين حيث توجه لروسيا في زيارة سريعة وخاطفة اليوم الاثنين إن إيران "تريد محونا عن الخريطة".

وأضاف "سنواجهها بكل قوانا لضمان طابع إسرائيل الأبدي ولن تكون هناك محرقة أخرى".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أن نتنياهو عرض على بوتين خلال اللقاء "تفاصيل النشاطات الإيرانية المعادية لإسرائيل، بما في ذلك مساعيها للتموضع عسكريا في سوريا، وإنتاج صواريخ دقيقة في لبنان".

وأكد نتنياهو خلال الاجتماع المعارضة الإسرائيلية الشديدة لهذه النشاطات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر سياسي قوله إن "محادثات نتنياهو وبوتين كانت معمقة جدًا، واستمرت نحو ساعة ونصف الساعة، أي أكثر مما كان مخططا لها".

وكان نتنياهو ندد بـ"تهديدات" لتعزيز الوجود الإيراني في سوريا خلال لقائه الأخير مع بوتين في آب/اغسطس الماضي.

#نتنياهو #بوتين

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