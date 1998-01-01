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بماذا عقب نتنياهو على الفضيحة الجديدة بحق زوجته " سارة"؟

الإثنين 29 يناير 2018 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا عقب نتنياهو على الفضيحة الجديدة بحق زوجته " سارة"؟



القدس/سما/

- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيلا صوتيا لزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلي سارة نتنياهو، تصرخ فيه على مستشار للعائلة.

وتداول موقع Walla الإخباري الإسرائيلي  تسريبا لمكالمة هاتفية جرت في عام 2009 بين سارة نتنياهو وأحد مستشاري زوجها بنيامين نتنياهو تحت عنوان "الغضب والصرخات وفقدان المراقبة: سارة نتنياهو التي لم تسمع لها أبدا". ويظهر في التسجيل صوت سارة نتنياهو وهي غاضبة بسبب مقال عن مشاركتها في فعالية خيرية مكرسة لدعم الطلاب منخفضي الدخل. ولم يذكر المراسل في هذا المقال أن سارة نتنياهو أخصائية في علم النفس.

ويسمع صوت سارة نتنياهو وهي تصرخ في التسجيل وقد فقدت أعصابها: "يجب التوقف. أنا أفعل ذلك! كمهنية! كامرأة مثقفة! مختصة نفـسانية! الماجستير!".

وذكرت نتنياهو بشكل صارخ الألقاب الجامعية التي تحملها.

كما طالبت سارة نتنياهو المستشار بتوبيخ المراسل الذي نشر الخبر، وتسأله:"هل ستتصل به الآن لتوبخه؟".

وفي ردود الفعل على هذا التسريب نشر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تسجيل فيديو قال فيه لوسائل الإعلام: "اتركوا أبناء عائلتي".

ومضى نتنياهو قائلا: "نشرت الصحافة تسجيلا عمره 9 سنوات.. من يعرف أين كان هذا التسجيل وماذا مر عليه، لكن ماذا يوجد في التسجيل ؟ سارة ترفع صوتها بغضب، بمحادثة تم تسجيلها سرا".

 يأتي هذا التسريب بعد عدة أيام من نشر تسجيل صوتي تم في عام 2015 لنجل رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير نتنياهو (26 عاما)، واوري ميمون، وهو ابن قطب الغاز كوبي مايمون، يتحدث عن دور والده في صفقة غاز مثيرة للجدل.

 وفي التسجيل يظهر صوت يائير وأصدقائه وهم يتجادلون بشأن من دفع أموالا مقابل ما حدث أثناء ليلتهم في المدينة. وعندما قال أحد الصديقين ليائير إنه أقرضه 400 شيقل (حوالي 115 دولارا) رد نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أبي الآن رتب لك صفقة بقيمة 20 مليار دولار ولا يمكنك أن تعيرني 400 شيكل؟".

#نتنياهو #سارة #فضيحة

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