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ليبرمان : لن نسمح بتحوّل لبنان مصنعا للصواريخ وسندمر أنفاق غزة

الإثنين 29 يناير 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : لن نسمح بتحوّل لبنان مصنعا للصواريخ وسندمر أنفاق غزة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن اسرائيل لا تريد حربا ثالثة مع لبنان، لكنا لن تسمح بتحول هذا البلد إلى مصنع للصواريخ الإيرانية.

وأكد أن القضية الإيرانية شتشكل محور المباحثات التي يجريها نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو اليوم.

وتطرق ليبرمان إلى عدد من المواضيع في افتتاح جلسة كتلة حزب "اسرائيل بيتنا" من بينها الأنفاق في قطاع غزة، قائلا: إننا مصممون على تدمير جميع الانفاق التي تمر من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأعرب ليبرمان عن أمله بأن توافق الحكومة الإسرائيلية خلال جسلتها يوم الأحد القادم على اعتبار البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" مستوطنة "قانونية" وتعترف بها، استجابة للمطالبات التي أطلقها المستوطنون بعد عملية قصرة جنوب نابلس التي قتل خلالها أحد المستوطنين.
 

#ليبرمان #لبنان #غزة

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