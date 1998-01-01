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أزاحت "نوال الكويتية" وعادت منتصرةً.. أحلام تتصدر برنامج The Voice من جديد

الإثنين 29 يناير 2018 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزاحت "نوال الكويتية" وعادت منتصرةً.. أحلام تتصدر برنامج The Voice من جديد



دبي / وكالات /

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن عودة الموسم الرابع من برنامج The Voice، بفريقه الأساسي المكون من أحلام وإليسا ومحمد حماقي وعاصي الحلاني، وذلك بعد استبعاد المطربة نوال الكويتية.

وجاء ذلك رغم الإعلان عن استبعاد أحلام من الموسم الرابع، وانضمام المطربة نوال الكويتية إلى فريق البرنامج، عقب شائعات تناولت اعتذار الأولى عن المشاركة في الأوبريت الإماراتي "قولوا لقطر".

وتأجل تصوير البرنامج عدة مرات بسبب ارتباك القناة في أزمة أحلام، مما اضطر المجموعة لعرض برنامج The Voice Kids بدلاً منه لحين حل الأزمة.

من جانب لجنة التحكيم نشر المطرب المصري محمد حماقي موعد عرض أولى حلقات الموسم الرابع من البرنامج في 10 فبراير/ شباط القادم على قناتي MBC و MBC مصر.

ونشرت المطربة اللبنانية إليسا موعد عودة البرنامج عبر حسابها الرسمي على انستغرام، مؤكدة عودة أحلام ضمن لجنة التحكيم.

أما أحلام فلم تؤكد الخبر عبر حساباتها الرسمية، لكون آخر منشور لها كان تقديم واجب العزاءفي الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ونجحت أحلام في إدارة الأزمة بعيداً عن الزج باسمها في الأزمة الخليجية؛ ذلك لكونها إماراتية متزوجة برجل أعمال قطري.

وأكدت أحلام في أكثر من تصريح صحفي، احترامها لوطنها الإمارات وللسعودية، ووصفت "غريمتها" الفنانة نوال الكويتية بأنها "زميلة عزيزة".

#أحلام #The Voice

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