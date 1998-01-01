البكري: نستنكر اعمال الهدم العنصرية ببيت جالا ويجب توحيد جهودنا لمواجهة الاحتلال

بيت لحم / سما /



استنكر محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري عمليات الهدم الاسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم في مدينة بيت جالا حيث طالت مباني وعمارات سكنية قيد الانشاء .

وعبر المحافظ البكري خلال جولة له في مدينة بيت جالا وزيارته لمبنى البلدية عن عميق ادانته واستنكاره لعمليات هدم البيوت في بير عونة بمدينة بيت جالا في اطار مخطط الاحتلال الاسرائيلي لمصادرة الاراضي واقتلاع الناس من اراضيها بهدف تهجيرهم منها للسيطرة عليها.

واكد اللواء البكري على ان السلطة وكافة هيئاتها و وزارتها تقف الى جانب المواطنين وتعسى لاسنادهم وفق كل الامكانيات المتاحة مشددا على انه يساند ويقف الى جانب المواطنين المتضررين من اعمال الهدم العنصرية التي استهدفتهم فجر اليوم حيث استمرت اعمال الهدم لعدة ساعات.

وشدد المحافظ البكري على ان البوصلة لنا كفلسطينين مواطنين ومسؤولين في مختلف الوزارات والهيئات يجب ان تركز على تعزيز الصمود وتحدي اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية مشددا على اهمية توحيد الصفوف في ظل هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها القضبة الوطنية الفلسطينية .

واكد المحافظ البكري ان زيارته لبلدية بيت جالا تهدف للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ومنع اي تداعيات سلبية مشددا على ان هدف زيارته لبلدية بيت جالا تاتي في اطار التضامن مع رئيس البلدية ورفضه للاعتداء عليه بصفته رئيسا للبلدية مشددا على ضرورة الحفاظ على السلم الاهلي وانه لا يجوز حرف البوصلة باتجاه خلافات داخلية وابقاءها موجهة ضد الاحتلال واجراءاته على الارض كونه العدو الرئيسي لشعبنا وقضيتنا الوطنية.

وطالب المحافظ كافة الجهات الرسمية والاجهزة الامنية متابعة ما جرى في منطقة بير عونة مشددا على انه سيتم متابعة الحدث بالتفاصيل الكاملة كما انه سيتم محاسبة المعتدين على رئيس البلدية.

وشدد المحافظ البكري على دور فصائل العمل الوطني في تطويق الازمة كون المنطقة منطقة مستهدفة وحساسة مشددا على ان الاحتلال يسعى للسيطرة على منطقة بير عونة ويتواجد فيها على مدار الساعة ويسعى لبث روح الفتنة بين المواطنين في المنطقة .



