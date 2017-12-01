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هيئة الأسرى: تمديد قرار العزل الانفرادي بحق المعتقل المريض أحمد المغربي

الإثنين 29 يناير 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن إدارة معتقل "مجيدو" قامت بتمديد عزل الأسير المريض أحمد يوسف المغربي ( 43عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، حتى شهر شباط القادم.

وأوضحت الهيئة أن الأسير المغربي يقبع حالياً في زنازين العزل الانفرادي بقسم (12) التابع لمعتقل "مجيدو"  بقرار من المخابرات الإسرائيلية ، حيث أنه كان من المفترض أن يخرج من العزل إلى الأقسام العامة بتاريخ 2017/12/1، لكن صدر مؤخراً قرار بمواصلة عزله، مشيرة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تقوم بتجديد عزل الأسير كل شهر.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير المغربي يعاني ظروفاً اعتقالية صعبة للغاية، وخاصة أنه يمر بوضع صحي سيء، فهو يعاني من مرض يدعى cbk يسبب له تفتت في العضلات وتضخم في عضلة القلب، كما يعاني أيضاً من التهابات حادة في البروستاتا وفي المثانة، بالإضافة إلى ما يتعرض له من معاملة قاسية ومهينة أثناء نقله عبر "البوسطة الحديدية" إلى المحاكم أو إلى المشافي لتقلي العلاج.  

يذكر أن الأسير معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن10 مؤبدات، وقد قضى في وقت سابق ما مدته 9 أعوام في العزل، ونال حريته عقب إضراب الكرامة عام2012 ، لتقوم المخابرات الإسرائيلية بعزله مرة أخرة بدون أي مبررات عام 2015 وتحرمه من زيارة ذويه، حيث لم تتمكن زوجته من زيارته منذ 12 عاماً.   

 
 
#هيئة الأسرى #العزل الانفرادي

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