حزب الله : سندمر اسرائيل في اي حرب قادمة وسنرفع علمنا فوق القدس الشريف

القدس المحتلة/سما/

قال الحاج محمد رعد النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني إن المقال الذي نشره امس الناطق الاعلى بإسم الجيش الاسرائيلي العميد رونين مانليس في عدد من الصحف العربية، عبارة عن هراء وكلام استفزازي لا يصدر إلا من جبان، وحزب الله لديه ما يقدر أن يدمر به الجيش الاسرائيلي.

وأضاف رعد في تصريحات له أن على اسرائيل ان لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها، وحزب الله اليوم اقوى ولديه ما يقدر ان يدمر به الجيش الاسرائيلي.

وفي معرض رده ايضا، اضاف النائب رعد ان اسرائيل اليوم اصبحت معزولة دوليا واقليميا وما يصدر منها من فرقعات اعلامية هي للتغطية على عجزها وهي تريد ان تظهر نفسها قوية.

يشار الى ان مقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي جاء تحت عنوان "2018- خيار اللبنانيين"، وقد لاقى انتشارا وتغطية اعلامية واسعة في الاعلام العربي والاسرائيلي، واتهم فيه الناطق لبنان ودول أخرى، بتجاهل تحويل إيران وحزب الله لبنان إلى مصنع للصواريخ.

رد رعد جاء خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحوار المتمدن" الذي نشر مقالة المناطق باسم الجيش الاسرائيلي، وأضاف النائب عن حزب الله "ان سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر اقناع الشعوب العربية الاسلامية عن التنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني، وسيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريفة وسيسترد الفلسطينيون ارضهم المحتلة".