جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حزب الله : سندمر اسرائيل في اي حرب قادمة وسنرفع علمنا فوق القدس الشريف

الإثنين 29 يناير 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله : سندمر اسرائيل في اي حرب قادمة وسنرفع علمنا فوق القدس الشريف



القدس المحتلة/سما/

قال الحاج محمد رعد النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني إن المقال الذي نشره امس الناطق الاعلى بإسم الجيش الاسرائيلي العميد رونين مانليس في عدد من الصحف العربية، عبارة عن هراء وكلام استفزازي لا يصدر إلا من جبان، وحزب الله لديه ما يقدر أن يدمر به الجيش الاسرائيلي.

وأضاف رعد في تصريحات له  أن على اسرائيل ان لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها، وحزب الله اليوم اقوى ولديه ما يقدر ان يدمر به الجيش الاسرائيلي.

وفي معرض رده ايضا، اضاف النائب رعد ان اسرائيل اليوم اصبحت معزولة دوليا واقليميا وما يصدر منها من فرقعات اعلامية هي للتغطية على عجزها وهي تريد ان تظهر نفسها قوية.

يشار الى ان مقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي جاء تحت عنوان "2018- خيار اللبنانيين"، وقد لاقى انتشارا وتغطية اعلامية واسعة في الاعلام العربي والاسرائيلي، واتهم فيه الناطق لبنان ودول أخرى، بتجاهل تحويل إيران وحزب الله لبنان إلى مصنع للصواريخ.

رد رعد جاء خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحوار المتمدن" الذي نشر مقالة المناطق باسم الجيش الاسرائيلي، وأضاف النائب عن حزب الله "ان سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر اقناع الشعوب العربية الاسلامية عن التنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني، وسيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريفة وسيسترد الفلسطينيون ارضهم المحتلة".

#حزب الله #اسرائيل #ايران #صواتريخ #محمد رعد

أخبار ذات صلة

روحي مشتهى

مشتهى يكشف عن شروط حماس لأي عملية تبادل أسرى قادمة

لندن : لن ننقل سفارتنا في اسرائيل الى القدس كما ترامب

حماد: صفقة الاحرار 2 قادمة وغزة لن تركع بمنع الدواء والغذاء

حماد: صفقة الاحرار 2 قادمة وغزة لن تركع بمنع الدواء والغذاء

فتح - ارشيف

رغم قرار كتائب الاقصى ..فتح لن تسمح بإغلاق شارع القدس - رام الله

الاحتلال: حماس ستشن هجوما بريا لاحتلال بلدات ومدن اسرائيلية في اي حرب قادمة

سرايا القدس

الجهاد الاسلامي : المقاومة الفلسطينية لديها القدرة والعزيمة على الانتصار في اي مواجهة قادمة

الأكثر قراءة اليوم

بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق

مفوض الاونروا : ما نملكه من تمويل يكفينا لشهرين وسنصطدم بالحائط بعد ذلك

معاريف تستعرض أبرز الإخفاقات الاستخبارية الإسرائيلية التي اضطرتها للاعتذار

صور: جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزي عسكري تسلل الى "ايتمار" ويبحث عن اخر

صورة حديثة للوليد بن طلال نشرتها ابنته تصدم مغردين (شاهد)

حزب النور السلفي بمصر يعلن دعم السيسي للرئاسة

الحجيج الى حدود غزة...د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية :وفد من حماس قريبًا إلى القاهرة لاستئناف المصالحة و لا حكومة جديدة مع "دحلان"

تظاهرة الاونروا

صور :الآلاف من موظفي "أونروا" بمشاركة مدير عمليات الوكالة يتظاهرون اليوم رفضاً للقرار الأميركي

تفجير صيدا

الأجهزة اللبنانية حددت هويتي ضابطين إسرائيليين احدهما امرأة شاركا في محاولة اغتيال حمدان

اوباما

اوباما: الاستيطان يجعل الضفة تشبه الجبنة السويسرية ولهذا لم استخدم الفيتو ووقفت مع الفلسطينيين

الاونروا

إضراب شامل يشلّ مرافق "الأونروا" في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية