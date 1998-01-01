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القطاع الخاص :وقف إدخال البضائع إلى غزة في 6 فبراير القادم ليوم واحد

الإثنين 29 يناير 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القطاع الخاص :وقف إدخال البضائع إلى غزة في 6 فبراير القادم ليوم واحد



غزة / سما/

قررت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة وقف التنسيق لدخول جميع أنواع البضائع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم المصادف 6 شباط.

وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية في تصريح لـ سما إن القرار يعود للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة ولأن غزة في حالة موت سريري، مشيرا الى ان القرار جاء في اعقاب اجتماعات للقطاع الخاص كخطوة أولى من الاحتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية.

واشار الى أن هناك العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها ومنها الإضرابات التجارية والاعتصامات والعديد من الفعاليات والمؤتمرات الصحفية.وأوضح أن كل هذه الخطوات تحت شعار "نريد أن نعيش" وأن غزة لها الحق بالعيش بكرامة.وكان القطاع الخاص اعلن عن اضراب تجاري ليوم واحد الاثنين الماضي للتحذير من تردي الاوضاع الحياتية وصعوبة استمرار عمله.

#غزة #الطباع #كرم ابو سالم

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