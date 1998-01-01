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بلدية غزة تتلف 322 طنا من الأغذية الفاسدة خلال العام 2017

الإثنين 29 يناير 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلن قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة أن طواقمه أتلفت خلال العام المنصرم 2017 نحو 322 طنا من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ضمن جهوده للحافظ على صحة وسلامة المواطنين في المدينة .

وأكد رئيس القسم رشاد عيد أن طاقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا أصحاب محلات بيع وتخزين الأغذية وتجار الجملة للالتزام بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، موضحاً أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة.

وأفاد أنه تم أيضاً تنظيم خلال العام 2017 نحو (5) ألاف و(710) كشف صحي لمحلات بيع وتخزين الأغذية في مختلف مناطق المدينة، حيث شملت مراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسواق والمطاعم والمخابز ومصانع السكاكر ومهن مختلفة لبيع الأغذية .

وأوضح أنه تم  أيضا إجراء الفحوصات الطبية للعاملين في  (79) مهنة بيع وصناعة الأغذية، بالإضافة إلى معالجة نحو( 95 ) شكوى تقدم بها المواطنين، ومنح التراخيص الصحية لـ ( 2674) مهنة .

وبين أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ.

وكذلك التأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ، والتأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لا يتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط كافة .

#بلدية غزة

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