جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم يختتمان برنامجا تدريبيا مشتركا

الإثنين 29 يناير 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم يختتمان برنامجا تدريبيا مشتركا



خانيونس / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس برنامجا تدريبياً مشتركا في مهارات القياس والتقويم لأعضاء هيئة تدريس في أربع كليات جامعية ومتوسطة.

وأثناء حفل الختام أكد نائب العميد للشئون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار على حرص الكلية الدائم على الارتقاء بمختلف جوانب العمل بالكلية لا سيما تطوير أعضاء هيئة التدريس، مبدياً سعادته باستضافة هذا البرنامج النوعي ومرحبا باستضافة المزيد منه.

بدوره قدم مدير الكليات بالوزارة الأستاذ محمد أبوهربيد شكره للكلية على حسن تنظيمها واستضافتها للبرنامج، مؤكداً على أهمية تطوير أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم المهارات المتعددة، مشيراً لأهمية مهارات القياس والتقويم لعضو هيئة التدريس خاصة في مؤسسات التعليم العالي.

جدير بالذكر أن البرنامج استمر على مدار 6 أيام تدريبية بحضور ثلاثين متدربا من أربع كليات جامعية ومتوسطة.

#العلوم والتكنولوجيا #التربية والتعليم

أخبار ذات صلة

وزير التربية والتعليم يصل غزة

صور: وزير التربية والتعليم يصل غزة على رأس وفد يضم 15 شخصية

جامعة الاقصى

التربية والتعليم: لا شرعية للقرارات الأخيرة في جامعة الأقصى

رامي الحمد الله- ارشيف

الحمد الله: السماح لموظفي الصحة والتعليم بالاستمرار في العمل

وزير التربية والتعليم- غزة

وزير التربية والتعليم يقرر إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة

جامعة الاقصى - غزة

رضوان : وزارة التربية والتعليم تهدد بقطع رواتب موظفي جامعة الأقصى

صبري صيدم

وزارة التربية والتعليم العالي تعلن رسمياً عن تعليق كافة اتصالاتها مع الأونروا

الأكثر قراءة اليوم

بالصور... مبعوث ترامب "غرينبلات " في زيارة مفاجئة لبلدات غلاف غزة ويتفقد أحد الأنفاق

مفوض الاونروا : ما نملكه من تمويل يكفينا لشهرين وسنصطدم بالحائط بعد ذلك

معاريف تستعرض أبرز الإخفاقات الاستخبارية الإسرائيلية التي اضطرتها للاعتذار

صور: جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزي عسكري تسلل الى "ايتمار" ويبحث عن اخر

صورة حديثة للوليد بن طلال نشرتها ابنته تصدم مغردين (شاهد)

حزب النور السلفي بمصر يعلن دعم السيسي للرئاسة

الحجيج الى حدود غزة...د. سفيان ابو زايدة

الأخبار الرئيسية

الحية

الحية :وفد من حماس قريبًا إلى القاهرة لاستئناف المصالحة و لا حكومة جديدة مع "دحلان"

تظاهرة الاونروا

صور :الآلاف من موظفي "أونروا" بمشاركة مدير عمليات الوكالة يتظاهرون اليوم رفضاً للقرار الأميركي

حزب الله واسرائيل - ارشيف

حزب الله : سندمر اسرائيل في اي حرب قادمة وسنرفع علمنا فوق القدس الشريف

تفجير صيدا

الأجهزة اللبنانية حددت هويتي ضابطين إسرائيليين احدهما امرأة شاركا في محاولة اغتيال حمدان

اوباما

اوباما: الاستيطان يجعل الضفة تشبه الجبنة السويسرية ولهذا لم استخدم الفيتو ووقفت مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية