حراك شبابي في بيت لحم يقدم جملة مطالب للاونروا

بيت لحم / سما /

قال الحراك الشبابي للاجئين في بيت لحم ان الدولة المانحة والممولة ملزمة بأن توفي بالتزاماتها المالية اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"لمواصلة عملها، والحفاظ على استقرار مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يصل عددهم في مخيمات الوطن والشتات الى ما يزيد عن 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وفق احصائيات وكالة الغوث ويعتمدون بشكل اساسي على الخدمات والمساعدات المقدمة من وكالة الغوث.

وقرر الحراك في بيان وصل سما ، اتخاذ مجموعة من الخطوات ضد تقليصات خدمات الوكالة، ومنها وقفات احتجاجية امام مقرات الوكالة الرئيسة ومكاتبها في مخيم عايدة وبيت لحم واغلاقها لايصال رسالة لادارة "الاونروا" للاستجابة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين وضرورة إنهاء ازمة التقليصات وعدم المساس بأي قطاع من الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين.

وحمل الحراك جملة من المطالب الى ادارة الوكالة اهمها ضرورة اقرار ميزانية ثابتة لوكالة الغوث الدولية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحسين قطاع التعليم والمناهج في مدارس الوكالة وتلبية احتياجات المدارس والغاء قرارات فصل المعلمين، وتوفير معلمين للصفوف الدارسية وتجنب سياسة تشعيب الصفوف غير العادلة، بالاضافة الى تفعيل نظام التشغيل للحد من البطالة بين الشباب اللاجئين وتغيير الية الفئات المحتاجة لمشروع التشغيل، وتحسين نوعية الخدمات الصحية وتوفير الادوية والتحويلات، وتفعيل قضايا الشؤون الاجتماعية وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، وتفعيل لجنة التوافق الدولية لحماية اللاجئين في المخيمات وخصوصا من اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وعدم المساس بحقوق اللاجئين واعادة كافة الخدمات التي تقدم في كافة القطاعات كما كانت عليه بالسابق في موازنة "الاونروا" وعدم ربطها بالمساعدات.

ودعا الحراك ادارة وكالة الغوث "الاونروا" الى الاستجابة لمطالبهم بأسرع وقت ممكن لخطورة الوضع السياسي والاقتصادي والصحي في المخيمات الفلسطينية، مشيرا لاى أنه لن يتردد بتصعيد الخطوات على ارض الواقع حتى نيل كافة المطالب وتحقيقها.