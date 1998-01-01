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اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي دون الحاجة إلى تسجيل

الإثنين 29 يناير 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتماد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي دون الحاجة إلى تسجيل



رام الله / سما /

أكد وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين، أن الوزارة ملتزمة باعتماد كافة حجاج الدفعة الإضافية التي تم اعتمادها العام الماضي في وقت متأخر، ولم يتسن لأصحابها الخروج لأداء الفريضة لضيق الوقت، بعد أن دفعوا الرسوم.

وأوضح ادعيس في بيان، أن الوزارة اعتمدت كافة الأسماء الموجودة لديها، حسب التسجيل، للخروج لأداء الفريضة هذا العام، مضيفا انه سيتم فتح المجال لأصحاب الحق في هذه الدفعة لدفع الرسوم، بعد أن يتم اعتماد قيمة الرسوم لهذا العام، مطمئنا كافة أصحاب الحق بالأولوية لأداء الفريضة هذا العام.

#حجاج #تسجيل #فلسطين

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