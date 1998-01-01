نتنياهو يكشف عن أهم الملفات التي سيبحثها مع بوتين

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء مغادرته إسرائيل لموسكو، إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الملف السوري والدور الإيراني العسكري في سوريا، الذي ترفضه تل أبيب.

وأضاف نتنياهو: "نلتقي بين الحين والآخر بهدف ضمان التنسيق العسكري، الذي يجرى بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي العاملة في سوريا وهذا تكلل بالنجاح حتى اليوم ومن المهم أن يستمر هذا النجاح".

كما أوضح أنه سيبحث مع الرئيس بوتين"المحاولات الإيرانية غير المتوقفة للتموضع عسكريا في سوريا"، مؤكدا أن إسرائيل ترفض ذلك بشدة وتعمل ضده.

كذلك أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تحتمل "المحاولة الإيرانية لتحويل لبنان إلى موقع كبير للصواريخ، وإلى موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة ضد دولة إسرائيل".

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته إلى موسكو في افتتاح معرض في المتحف اليهودي حول أحداث معسكر "سوبيبر".

وقد صرح الكرملين في وقت سابق أنه سيناقش خلال زيارة نتنياهو إلى موسكو، موضوع تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأوضاع في سوريا، وكذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

هذا وكانت روسيا وإسرائيل قد وضعتا في خريف 2015، آلية مشتركة لتفادي وقوع حوادث بين العسكريين الروس والإسرائيليين في سوريا، مع إنشاء أركان الجيش الإسرائيلي مركز تنسيق بهذا الغرض.