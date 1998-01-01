الاحتلال يشرع بهدم إسكانين قيد الإنشاء في بيت جالا

رام الله / سما /

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بهدم إسكانين من عدة طوابق قيد الإنشاء في بيت جالا.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريحية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت منطقة "بئر عونة" شمال غرب بيت جالا، وشرعت بهدم إسكانين يتكون كل واحد منهما من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء، ويعودان للمواطنين وليد زرينة، وعيسى عوض، بحجة عدم الترخيص.

وأعرب عن تخوفه من قيام قوات الاحتلال بهدم بنايات ومنازل أخرى في تلك المنطقة، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على الأرض وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس.