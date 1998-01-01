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﻿توقيف الممثل آدم هيكس بعد عمليات سرقة

الإثنين 29 يناير 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
﻿توقيف الممثل آدم هيكس بعد عمليات سرقة



عالم الفن

 أوقف الممثل آدم هيكس الذي كان من نجوم ديزني سابقا، بعد عمليات سرقة مسلحة قرب لوس أنجليس .


واشتهر هيكس (25 عاما) خصوصا في مسلسل «زيكه اند لوثر» من انتاج ديزني وكانت له أدوار أخرى في برامج للمجموعة نفسها.وشارك أيضا في فيلم «ذي بوي نيسكت دور» العام 2015 إلى جانب جنيفير لوبيز.وأوقف هيكس الأربعاء مع شريكة له مفترضة بعد حصول هجوم مسلح على رجل فجرا في مدينة بربنك في ضاحية لوس أنجليس.
وقال الشرطي ديريك غرين «وجه المشتبه فيه مسدسا باتجاه الضحية وطلب منه محفظته.وفر الضحية وتمكن من الافلات «.


وخلال تحقيق الشرطة بالقضية وقعت ثلاث عمليات كهذه في غضون دقائق معدودة شملت كلها «اشخاصا كانوا يتنزهون» في المنطقة نفسها على ما أوضح الشرطي.


وأوقف آدم هيكس للاشتباه بارتكابه عمليات السرقة المسلحة هذه ووضع في الحبس على ذمة التحقيق وحددت كفالة قدرها 350 الف دولار للافراج عنه.

#ادم هيكس #سرقة

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